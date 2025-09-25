Предлагавшего казнить насильников депутата заподозрили в изнасиловании

«Ъ»: Экс-депутата Госдумы Напсо объявили в розыск по подозрению в изнасиловании

Следственный комитет (СК) России инициировал объявление в федеральный розыск экс-депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Парламентария подозревают в изнасиловании своей 19-летней помощницы. По версии следствия, предполагаемое преступление было совершено 22 марта 2023 года, а спустя неделю Напсо улетел в Армению и с тех пор в России не появлялся.

В апреле 2025 года Напсо лишили депутатского мандата за прогулы. В нижней палате объяснили, что депутат суммарно не был на работе более 200 дней без уважительной причины.

В 2008 году Напсо внес поправки в Уголовный кодекс. В частности, за изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, он предлагал наказывать пожизненным сроком или смертной казнью.