22:33, 25 сентября 2025Силовые структуры

Предлагавшего казнить насильников депутата заподозрили в изнасиловании

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: State Duma of Russian Federation / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России инициировал объявление в федеральный розыск экс-депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Парламентария подозревают в изнасиловании своей 19-летней помощницы. По версии следствия, предполагаемое преступление было совершено 22 марта 2023 года, а спустя неделю Напсо улетел в Армению и с тех пор в России не появлялся.

В апреле 2025 года Напсо лишили депутатского мандата за прогулы. В нижней палате объяснили, что депутат суммарно не был на работе более 200 дней без уважительной причины.

В 2008 году Напсо внес поправки в Уголовный кодекс. В частности, за изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, он предлагал наказывать пожизненным сроком или смертной казнью.

