Раскрыты подробности вменяемой депутату Госдумы многомиллионной взятки

Депутат Затулин: Вороновского подозревают во взятке в размере 25 миллионов

Депутата Госдумы Анатолия Вороновского подозревают в получении многомиллионной взятки. Подробности о вменяемом ему преступлении раскрыл заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин в Telegram.

По его словам, Вороновского обвиняют в получении 25 миллионов рублей от руководителя Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Сведения об этом депутатам предоставил генпрокурор России Александр Гуцан. Ознакомившись с ними, депутаты единогласно согласились на лишение коллеги неприкосновенности.

Как пояснил Затулин, принятое решение позволит без ограничений вести следствие. По итогам расследования его результаты предоставят Госдуме, и они могут служить основанием для лишения Вороновского депутатского мандата. «В своем выступлении на сегодняшнем заседании Государственной Думы депутат Анатолий Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным. Он не намерен скрываться и уже сдал свой заграничный паспорт», — подчеркнул парламентарий.

О лишении Вороновского неприкосновенности стало известно 11 ноября. Ранее с соответствующей просьбой в нижнюю палату парламента обратился генпрокурор России Александр Гуцан.