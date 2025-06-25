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07:26, 25 июня 2025Россия

В Госдуме вскрыли кабинет лишенного мандата депутата

Депутат Наумов: Комиссия Госдумы вскрыла кабинет лишенного мандата Напсо
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: State Duma of Russian Federation / Globallookpress.com

Комиссия Государственной Думы по регламенту и обеспечению деятельности верхней палаты парламента вскрыла кабинет бывшего депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который был лишен мандата. Об этом сообщил источник «Ведомостей» в парламенте, соответствующую информацию также подтвердил замглавы фракции либерал-демократов Станислав Наумов.

«Он кабинет в Госдуме, оказывается, до сих пор не сдал под предлогом того, что обжалует лишение мандата в Верховном суде и скоро вернется, – отметил источник «Ведомостей» на Охотном Ряду», — сообщил собеседник издания.

Из-за этого в нижней палате парламента собрали комиссию и пригласили мастеров — они под запись камер пилили замки кабинета Напсо, которые он поменял, и упаковывали вещи, чтобы ему их передать.

Другой собеседник на Охотном ряду объяснил необходимость вскрыть кабинет Напсо простаиванием помещения. Аналогично могут вскрыть и служебную квартиру Напсо в Москве на улице Улофа Пальме в Москве.

Сам Напсо узнал о вскрытии своего служебного кабинета от журналиста издания. «Со мной никто не связывался, мне никто ничего не говорил», — сказал он.

Напсо лишили полномочий депутата в апреле. В нижней палате объяснили, что депутат суммарно не был на работе более 200 дней без уважительной причины и проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. После лишения полномочий Напсо подал иск в Верховный суд с просьбой отменить постановление Госдумы, но суд иск не удовлетворил.

ЖЗЛ
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