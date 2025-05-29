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16:43, 29 мая 2025Силовые структуры

Верховный суд России отказал лишенному полномочий депутату Госдумы

Суд не удовлетворил иск лишенного полномочий депутата Напсо
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России отказал в иске лишенному полномочий депутату Напсо. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Государственная дума единогласно приняла решение о прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что с апреля 2023 года он периодически находился на больничном, а в промежутках отсутствовал на рабочем месте. Суммарно депутат не присутствовал на месте около двух лет, из них более 200 дней без уважительной причины.

Напсо подал иск в Верховный суд России и просил отменить постановление ГД о прекращении полномочий. Суд не удовлетворил этот иск.

Ранее сообщалось, что прогуливавшего заседания в течение двух лет российского депутата лишили полномочий.

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