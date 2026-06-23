Попытку Южной Кореи получить пленных из ВСУ назвали опасной

Попытка Южной Кореи получить пленных КНДР, захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ), несет опасные последствия для отношений Сеула и Пхеньяна, которые и без того являются сложными. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов.
«Что касается внешнеполитических последствий, то, мягко говоря, межкорейский диалог это точно не улучшит, а скорее наоборот», — указал востоковед.
Кроме того, Асмолов напомнил, что руководство Северной Кореи активно сравнивает Сеул с Киевом и попытки вмешаться в украинский конфликт лишь подогревают эти аналогии.
Мы вообще сейчас видим в северокорейской риторике новые обертоны, где они заявляют, что Южная Корея на Востоке играет ту же дестабилизирующую роль, что и Украина на Западе
Ранее Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что Сеул готов принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России и оказались в плену у Украины, если они сами изъявят такое желание. В ведомстве подчеркнули, что выступают против любой «принудительной репатриации» граждан КНДР в Россию или Северную Корею. Предполагается, что Сеул и Киев проведут переговоры по этим вопросам 30 июня.