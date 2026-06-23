Попытку Южной Кореи получить пленных из ВСУ назвали опасной

Асмолов: Попытка Южной Кореи получить пленных КНДР из ВСУ несет опасные последствия

Попытка Южной Кореи получить пленных КНДР, захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ), несет опасные последствия для отношений Сеула и Пхеньяна, которые и без того являются сложными. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов.

«Что касается внешнеполитических последствий, то, мягко говоря, межкорейский диалог это точно не улучшит, а скорее наоборот», — указал востоковед.

Кроме того, Асмолов напомнил, что руководство Северной Кореи активно сравнивает Сеул с Киевом и попытки вмешаться в украинский конфликт лишь подогревают эти аналогии.

Мы вообще сейчас видим в северокорейской риторике новые обертоны, где они заявляют, что Южная Корея на Востоке играет ту же дестабилизирующую роль, что и Украина на Западе Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Ранее Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что Сеул готов принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России и оказались в плену у Украины, если они сами изъявят такое желание. В ведомстве подчеркнули, что выступают против любой «принудительной репатриации» граждан КНДР в Россию или Северную Корею. Предполагается, что Сеул и Киев проведут переговоры по этим вопросам 30 июня.