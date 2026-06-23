Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:05, 23 июня 2026МирЭксклюзив

Попытку Южной Кореи получить пленных из ВСУ назвали опасной

Асмолов: Попытка Южной Кореи получить пленных КНДР из ВСУ несет опасные последствия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Попытка Южной Кореи получить пленных КНДР, захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ), несет опасные последствия для отношений Сеула и Пхеньяна, которые и без того являются сложными. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов.

«Что касается внешнеполитических последствий, то, мягко говоря, межкорейский диалог это точно не улучшит, а скорее наоборот», — указал востоковед.

Кроме того, Асмолов напомнил, что руководство Северной Кореи активно сравнивает Сеул с Киевом и попытки вмешаться в украинский конфликт лишь подогревают эти аналогии.

Мы вообще сейчас видим в северокорейской риторике новые обертоны, где они заявляют, что Южная Корея на Востоке играет ту же дестабилизирующую роль, что и Украина на Западе

Константин Асмоловведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Ранее Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что Сеул готов принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России и оказались в плену у Украины, если они сами изъявят такое желание. В ведомстве подчеркнули, что выступают против любой «принудительной репатриации» граждан КНДР в Россию или Северную Корею. Предполагается, что Сеул и Киев проведут переговоры по этим вопросам 30 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нужны для пропаганды». Южная Корея хочет получить от Украины военнопленных из Северной Кореи. Может ли Россия помешать этому?

    В МИД Украины высказались о «сглаживании углов» с Польшей

    Москва временно отменила пропуска для бензовозов

    Власти Польши признали рост антиукраинских настроений в стране

    Оценены возможности России вызволить из украинского плена северокорейцев

    Переехавшая в Африку россиянка рассказала о ломившихся в дом обезьянах и жареных муравьях

    Ирина Шейк в оголяющих тело образах снялась для рекламы

    Бывший официальный спикер Зеленского рассказала о разочаровании украинцев

    Стало известно о блокировании переговоров о приеме Украины в ЕС одной страной

    Бригада ВСУ запросила тысячу пакетов для тел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok