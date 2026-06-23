Поставщиков МВД и Росгвардии обвинили в мошенничестве

«Ъ»: Суд арестовал руководителей двух фирм из Петербурга за поставки раций МВД РФ

Тверской суд Москвы арестовал руководителей петербургских компаний «Профи-связь» и «Астроком» Виталия Козлова и Алексея Баранова по уголовному делу о мошенничестве при поставках радиостанций «Радон» для нужд МВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предпринимателям предъявили обвинение, которое они сами отвергают. Претензии главного следственного управления ГУ МВД России по Москве связаны с заключенным в 2020 году контрактом на поставку радиостанций «Радон П45» на сумму 950 тысяч рублей Центральному окружному управлению материально-технического снабжения МВД России. Следствие считает, что рации были собраны из деталей иностранного производства вместо российских.

Козлов и Баранов настаивают, что соглашение полностью выполнено, а по качеству продукции претензии от силовиков не поступали.

Обе компании связаны между собой, их крупнейшими заказчиками являются Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Росгвардия, МВД по Республике Татарстан, ГУ МВД по Самарской области.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выявили и пресекли деятельность группировки, которая на протяжении нескольких лет поставляла контрафактную металлопродукцию, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).