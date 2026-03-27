15:42, 27 марта 2026

Российскому ОПК поставили контрафакт на сотни миллионов

В Петербурге полиция выявила группировку по поставке контрафакта в оборонку
В Санкт-Петербурге выявили и пресекли деятельность группировки, которая на протяжении нескольких лет поставляла контрафактную металлопродукцию, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Пятеро подозреваемых задержаны. Организатор криминальной схемы вместе с супругой, а также руководителем отдела продаж и закупок в ноябре прошлого года выехали за границу. Там они арендовали дом, открыли новый офис и продолжили дистанционно руководить преступной деятельностью.

Злоумышленники создали сеть аффилированных фирм в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге. Через них они закупали дешевую сталь и подделывали сертификаты качества, выдавая ее за сертифицированную продукцию. Общая сумма поставок фальсификата на оборонные предприятия превысила 500 миллионов рублей.

Ранее в Ростове-на-Дону полиция пресекла мошенничество на сумму более 68 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа.

