Путин высказался о властях Украины

Путин заявил, что киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский

Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время совещания с членами правительства России.

«Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит. Разве можно себе что-нибудь представить подобное, которого мы не видели еще со времен Второй мировой войны?» — сказал он, подчеркнув, что в частности это касается ударов ВСУ по детям.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия восемь лет терпела и пыталась договориться, но затем была вынуждена начать специальную военную операцию. Президент также объяснил, что ДНР и ЛНР в полном соответствии с уставом ООН провели референдум и заявили о собственном суверенном государстве, провозгласив свою независимость.