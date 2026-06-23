Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.
Глава государства порассуждал об этом во время совещания с членами правительства России.
«Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит. Разве можно себе что-нибудь представить подобное, которого мы не видели еще со времен Второй мировой войны?» — сказал он, подчеркнув, что в частности это касается ударов ВСУ по детям.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия восемь лет терпела и пыталась договориться, но затем была вынуждена начать специальную военную операцию. Президент также объяснил, что ДНР и ЛНР в полном соответствии с уставом ООН провели референдум и заявили о собственном суверенном государстве, провозгласив свою независимость.