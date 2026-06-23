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17:52, 23 июня 2026Россия

Путин высказался о властях Украины

Путин заявил, что киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости / kremlin.ru

Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время совещания с членами правительства России.

«Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит. Разве можно себе что-нибудь представить подобное, которого мы не видели еще со времен Второй мировой войны?» — сказал он, подчеркнув, что в частности это касается ударов ВСУ по детям.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия восемь лет терпела и пыталась договориться, но затем была вынуждена начать специальную военную операцию. Президент также объяснил, что ДНР и ЛНР в полном соответствии с уставом ООН провели референдум и заявили о собственном суверенном государстве, провозгласив свою независимость.

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