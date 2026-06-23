Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:33, 23 июня 2026Экономика

Россиян предупредили о мастерах-мошенниках

Хрулев: Мастера по вызову обязаны согласовывать стоимость работ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мастера по вызову не имеют права завышать цену работ без согласования с потребителем. О том, как решить проблему в такой ситуации, рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев в беседе с RT.

По словам специалиста, формулировка по типу «от 500 рублей» допустима, если за ней стоит реальная минимальная услуга, а до начала работ клиенту объясняют, что входит в эту сумму, сколько стоит выезд с диагностикой и при каких условиях сумма вырастет. Однако если по телефону человеку заявили, что стоимость всех работ составит 500 рублей, а на месте мастер требует гораздо больше без сметы, это считается нарушением прав потребителя на достоверную информацию о цене и об условиях услуги.

«Если после осмотра выяснился больший объем, мастер должен остановиться, назвать новую цену и получить согласие. Дополнительные работы за отдельную плату без согласия граждане оплачивать не обязаны, а уже уплаченную сумму за такие работы можно требовать обратно», — рассказал Хрулев.

Он отметил, что мастер должен выдать квитанцию, заказ-наряд, договор или иной письменный бланк с данными исполнителя, видом работы, ценой, сроком и оплатой. Эксперт посоветовал начать возврат переплаты с обращения в суд, предварительно собрав доказательства: скриншоты объявления, переписки, запись звонка, чеки, фото работы и данные мастера.

«Затем направляется претензия с требованием вернуть переплату, выдать чек, копию заказа и обосновать расчет. По требованиям о возврате денег за работу и убытках действует срок десять дней, по навязанным платным работам — три дня», — отметил Хрулев.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ привлечь россиян. Злоумышленники начали предлагать владельцам загородных участков дешевые строительные материалы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поручении Трампа по Украине

    Основатель ЧВК признался в целой серии тяжких преступлений в отношении бойцов СВО

    Минфин России решил помочь стабилизации рынка

    Стало известно об «игнорировании» американскими БПЛА российских средств РЭБ

    Российскую альпинистку включили в Книгу рекордов Гиннесса

    Эвелина Бледанс объяснила любовь Диброва к «молодым телочкам»

    Полномочия депутата Госдумы досрочно прекратили

    Лещенко трогательно высказался об актере Ножкине

    Врач призвал обязательно включить в рацион один продукт во время жары

    Опасность недавних вспышек на Солнце оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok