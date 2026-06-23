Россиян предупредили о мастерах-мошенниках

Хрулев: Мастера по вызову обязаны согласовывать стоимость работ

Мастера по вызову не имеют права завышать цену работ без согласования с потребителем. О том, как решить проблему в такой ситуации, рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев в беседе с RT.

По словам специалиста, формулировка по типу «от 500 рублей» допустима, если за ней стоит реальная минимальная услуга, а до начала работ клиенту объясняют, что входит в эту сумму, сколько стоит выезд с диагностикой и при каких условиях сумма вырастет. Однако если по телефону человеку заявили, что стоимость всех работ составит 500 рублей, а на месте мастер требует гораздо больше без сметы, это считается нарушением прав потребителя на достоверную информацию о цене и об условиях услуги.

«Если после осмотра выяснился больший объем, мастер должен остановиться, назвать новую цену и получить согласие. Дополнительные работы за отдельную плату без согласия граждане оплачивать не обязаны, а уже уплаченную сумму за такие работы можно требовать обратно», — рассказал Хрулев.

Он отметил, что мастер должен выдать квитанцию, заказ-наряд, договор или иной письменный бланк с данными исполнителя, видом работы, ценой, сроком и оплатой. Эксперт посоветовал начать возврат переплаты с обращения в суд, предварительно собрав доказательства: скриншоты объявления, переписки, запись звонка, чеки, фото работы и данные мастера.

«Затем направляется претензия с требованием вернуть переплату, выдать чек, копию заказа и обосновать расчет. По требованиям о возврате денег за работу и убытках действует срок десять дней, по навязанным платным работам — три дня», — отметил Хрулев.

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