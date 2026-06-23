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14:43, 23 июня 2026Экономика

Россиян призвали не верить слухам об изъятии банковских вкладов

Экономист Разуваев: Никто не будет изымать банковские вклады граждан
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: My Agency / Shutterstock / Fotodom

Член Наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал о том, как, по его мнению, власти России будут решать проблему долгов физических и юридических лиц перед федеральным бюджетом. Экономиста процитировал «Ридус».

Разуваев выразил надежду, что после завершения специальной военной операции (СВО) власти страны проведут секвестр бюджета. Однако до этого момента никаких серьезных изменений не случится.

«При этом никто не будет изымать банковские вклады граждан, чтобы компенсировать эти долги. Не нужно верить фейковой информации», — убежден Разуваев.

По его словам, в стране сложилась неприятная ситуация, однако такое случается не первый раз. Как напомнил Разуваев, в 1990-е годы в стране «все были друг другу должны», а сами долги были внушительнее, нежели сегодня.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков раскритиковал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять банковские вклады россиян, назвав эту идею бредом. По его словам, если эти средства заморозить или отнять, то экономика лишится денег.

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