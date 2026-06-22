В Госдуме раскритиковали предложение КПРФ изъять банковские вклады россиян

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков раскритиковал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять банковские вклады россиян. Своим мнением депутат поделился в беседе с RTVI.
На предвыборном съезде партии Зюганов заметил, что в банках лежит более 130 триллионов рублей, которые, по его словам, «не вкладываются ни в производство, никуда» и обогащают банкиров.
Комментируя слова лидера КПРФ, Аксаков подчеркнул, что эти деньги и так работают на экономику.
«Деньги, которые находятся на вкладах и так далее, — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — резюмировал глава комитета Госдумы по финрынку.
Ранее россиянам посоветовали способы хранения сбережений. Хранить деньги предложили на краткосрочных и долгосрочных вкладах.