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17:58, 22 июня 2026Экономика

В Госдуме раскритиковали предложение КПРФ изъять банковские вклады россиян

Депутат Аксаков назвал бредом идею КПРФ изъять банковские вклады россиян
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков раскритиковал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять банковские вклады россиян. Своим мнением депутат поделился в беседе с RTVI.

На предвыборном съезде партии Зюганов заметил, что в банках лежит более 130 триллионов рублей, которые, по его словам, «не вкладываются ни в производство, никуда» и обогащают банкиров.

Комментируя слова лидера КПРФ, Аксаков подчеркнул, что эти деньги и так работают на экономику.

«Деньги, которые находятся на вкладах и так далее, — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — резюмировал глава комитета Госдумы по финрынку.

Ранее россиянам посоветовали способы хранения сбережений. Хранить деньги предложили на краткосрочных и долгосрочных вкладах.

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