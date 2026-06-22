В Госдуме раскритиковали предложение КПРФ изъять банковские вклады россиян

Депутат Аксаков назвал бредом идею КПРФ изъять банковские вклады россиян

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков раскритиковал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять банковские вклады россиян. Своим мнением депутат поделился в беседе с RTVI.

На предвыборном съезде партии Зюганов заметил, что в банках лежит более 130 триллионов рублей, которые, по его словам, «не вкладываются ни в производство, никуда» и обогащают банкиров.

Комментируя слова лидера КПРФ, Аксаков подчеркнул, что эти деньги и так работают на экономику.

«Деньги, которые находятся на вкладах и так далее, — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — резюмировал глава комитета Госдумы по финрынку.

Ранее россиянам посоветовали способы хранения сбережений. Хранить деньги предложили на краткосрочных и долгосрочных вкладах.