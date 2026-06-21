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08:13, 21 июня 2026Экономика

Аналитик дала совет про способы хранения сбережений

Аналитик Солдатенкова: Хранить деньги стоит в краткосрочных и долгосрочных вкладах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова в беседе с РИА Новости заявила, что в нынешних условиях хранение всех средств исключительно на краткосрочных депозитах теряет эффективность.

По ее словам, наиболее разумный подход — распределение накоплений по разным финансовым инструментам.

Она пояснила, что часть средств можно размещать на краткосрочных вкладах для сохранения ликвидности, а часть — фиксировать на более длительные сроки, пока ставки по ним еще не успели полностью снизиться. Аналитик также отметила, что пользователи все чаще рассматривают облигации, металлы и покупку иностранной валюты как способы диверсификации сбережений.

На заседании 19 июня Банк России смягчил денежно-кредитную политику (ДКП) на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал более решительных мер.

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