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08:09, 23 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали предел кредитной нагрузки

Роскачество: Безопасной считается финансовая нагрузка до 30–35%
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Высокая долговая нагрузка по кредитам может стать причиной отказа в новом займе, рассказали в Центре финансовой экспертизы Роскачества. В беседе с «Лентой.ру» специалисты объяснили, как рассчитать этот показатель и в какой момент он становится критическим.

К оценке кредитной нагрузки, указали в Роскачестве, следует подходить системно. Ключевой ориентир — это показатель долговой нагрузки (ПДН), который с 2019 года обязаны рассчитывать банки и МФО при выдаче займов, напомнили специалисты. По их словам, этот показатель отражает долю среднемесячного дохода, которая уходит на погашение финансовых обязательств, включая тот, который заемщик планирует взять.

В Роскачестве объяснили, что самостоятельно оценить положение просто: необходимо разделить сумму всех ежемесячных платежей по кредитам на ежемесячный доход и умножить на 100%. Финансовые специалисты сходятся во мнении, что безопасной считается нагрузка до 30–35%. Превышение этого порога — уже повод задуматься о целесообразности очередного займа.

«Уровень в 50% считается критическим: банки воспринимают такую нагрузку как высокую и с большой вероятностью откажут в новом кредите. При нагрузке, приближающейся к 80%, получить новый кредит практически невозможно, так как он будет считаться необеспеченным, а финансовое положение заемщика — крайне рискованным», — предупредили специалисты.

Они обратили внимание, что ПДН — это официальный инструмент, которым банки пользуются для оценки платежеспособности клиента. Высокий ПДН не только несет риски для бюджета, но и может стать причиной для ужесточения условий кредитования, вплоть до полного отказа, заключили в Роскачестве.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Исмаил Исмаилов рассказал, что правильно распределить зарплату — это не про жесткие ограничения и экономию, а про формирование сбалансированного бюджета и осознанное управление деньгами, которое снимает стресс и позволяет жить в комфорте.

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