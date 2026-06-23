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12:29, 23 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам станет проще пользоваться государственными сервисами за рубежом

1 июля стартует эксперимент по доступу к госуслугам России из-за рубежа
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: KaterynaUKR / Shutterstock / Fotodom

С 1 июля этого года правительство РФ запускает эксперимент по выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей и регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета для россиян, которые проживают за границей. Эксперимент продлится до конца 2027 года и охватит 12 стран: Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Киргизию, Китай, Малайзию, ОАЭ, Сербию, Турцию и Узбекистан, передает «Русский дом».

В рамках этого проекта россияне смогут получить доступ к государственным услугам через единый портал, заполнив анкету для регистрации в системе индивидуального учета, рассказал руководитель Россотрудничества Игорь Чайка. Это позволит оформлять документы дистанционно, включая юридически значимые. Услуги будут предоставляться в информационно-консультационных центрах «Консул Прайм» и представительствах Россотрудничества в указанных странах.

Эксперимент является частью цифрового сервиса Карта «Родина», который разрабатывается совместно с Россотрудничеством и другими организациями. Проект направлен на создание для граждан удобных механизмов, позволяющих сохранять связь с российскими государственными сервисами.

Таким образом, россияне за рубежом смогут не только получать электронные подписи, но и пользоваться широким спектром государственных услуг, что значительно упростит взаимодействие с госструктурами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам даже в периоды ограничений интернета.

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