Россиянин хотел вывезти из страны стратегически важные товары

В Татарстане пресекли контрабанду раритетов

В Татарстане пресекли контрабанду раритетов. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и культурных ценностей в крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники таможни в зеленом коридоре остановили 58-летнего мужчину. При проведении контроля в его ручной клади было обнаружено 112 раритетных товаров. Он рассказал, что приобрел эти предметы для личного пользования.

Проведенная экспертиза установила, что большинство изъятого состоит из серебра и золота. 58 предметов относятся к культурным ценностям. Среди них монеты времен Екатерины II, Александра I и Германской империи, а также две медали и пять орденов СССР. При этом столовые приборы и ювелирные изделия признаны стратегически важными товарами.

По данному факту проводится расследование.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла контрабанду стратегических военных товаров для авиации в российском регионе.