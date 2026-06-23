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Силовые структуры
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18:12, 23 июня 2026Силовые структуры

Россиянин залез в квартиру и изнасиловал женщину

В Вологодской области арестовали мужчину за изнасилование
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Вологодской области арестовали мужчину за изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование»), 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 38-летний местный житель днем 21 июня незаконно проник в квартиру женщины и, высказав угрозу расправой, изнасиловал ее.

В тот же день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и допрошен в качестве подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что двое россиян надругались над девушкой.

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