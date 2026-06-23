Русофобию уехавших из страны артистов объяснили

Захар Прилепин заявил, что уехавшие из России артисты научились русофобии в Москве

Писатель Захар Прилепин назвал причины русофобии среди представителей культуры, покинувших Россию с началом специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в интервью RT.

Прилепин предположил, что покинувшие страну артисты «нахватались» русофобии еще до отъезда в другие страны.

«Где же они обожрались этой русофобией, что она в них не истребляется ничем? Тут у нас, в Москве, в квартирах трехэтажных, в СМИ, глянцевых журналах, театрах. Вот это парадокс, над которым нам стоило бы подумать», — заявил Захар.

По словам писателя, россиян, которые пытаются критиковать страну, ненавидят на Украине так же, как и раньше, несмотря на жесткие высказывания. «Есть поговорка: куда ни целуй, везде то самое место. Их презирают, ненавидят. Но даже это не мешает им стелиться и лизать сапоги необандеровцам. Вот это для меня поразительно», — добавил он.

Ранее Прилепин предложил уехавшим артистам выступить в Донбассе ради возвращения в Россию. По словам Захара, отношение к «покинувшим родину» в РФ слишком мягкое.