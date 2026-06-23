Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:53, 23 июня 2026Культура

Русофобию уехавших из страны артистов объяснили

Захар Прилепин заявил, что уехавшие из России артисты научились русофобии в Москве
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Писатель Захар Прилепин назвал причины русофобии среди представителей культуры, покинувших Россию с началом специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в интервью RT.

Прилепин предположил, что покинувшие страну артисты «нахватались» русофобии еще до отъезда в другие страны.

«Где же они обожрались этой русофобией, что она в них не истребляется ничем? Тут у нас, в Москве, в квартирах трехэтажных, в СМИ, глянцевых журналах, театрах. Вот это парадокс, над которым нам стоило бы подумать», — заявил Захар.

По словам писателя, россиян, которые пытаются критиковать страну, ненавидят на Украине так же, как и раньше, несмотря на жесткие высказывания. «Есть поговорка: куда ни целуй, везде то самое место. Их презирают, ненавидят. Но даже это не мешает им стелиться и лизать сапоги необандеровцам. Вот это для меня поразительно», — добавил он.

Ранее Прилепин предложил уехавшим артистам выступить в Донбассе ради возвращения в Россию. По словам Захара, отношение к «покинувшим родину» в РФ слишком мягкое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина

    Одной категории россиян предложили ипотечные каникулы

    В России высказались о смене стратегии боевых действий

    Психологи обнаружили неожиданную пользу «батиных шуток» для здоровья

    В пользе семейной ипотеки усомнились

    В России высказались о дискретных контактах с Францией

    Стала известна степень готовности стратегического объекта «Роскосмоса»

    53-летняя звезда сериала «Кухня» станцевала с 15-летней дочерью

    Популярный украинский блогер матом пожаловался на цены в Европе

    Президент страны — соседа России принял отставку правительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok