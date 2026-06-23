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Культура
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14:47, 23 июня 2026Культура

Уехавшим артистам предложили выступить в Донбассе ради возвращения в Россию

Захар Прилепин предложил Гребенщикову выступить в Горловке ради возвращения в Россию
Андрей Шеньшаков
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Писатель Захар Прилепин высказался об уехавших из России на фоне специальной военной операции (СВО) артистах. Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам Захара, отношение к «покинувшим родину» в РФ слишком мягкое, а чтобы вернуться, они должны словом и делом доказать свой патриотизм в Донбассе.

«Если они приезжают в Донбасс, поют и после этого подпадают под западные санкции, ради бога. Доехать до Донецка — уже опасность, пускай отмываются. С удовольствием посмотрел бы, как Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) поет "Город золотой" в Горловке», — заявил писатель.

Также Прилепин отметил, что из страны уехали самые популярные представители культурных сфер. «Проблема в том, что люди в сфере искусства, которые болеют за то, чтобы русских убивали, не могут являться цветом нашей культуры», — добавил он.

Ранее бывший председатель Правительства РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил ввести произведения нескольких современных авторов в школьную программу по литературе.

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