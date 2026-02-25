Реклама

Культура
14:36, 25 февраля 2026Культура

Книги Прилепина предложили включить в школьную программу

Экс-премьер Степашин рекомендовал включить в школьную программу книги Прилепина
Андрей Шеньшаков

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

Бывший председатель Правительства РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил ввести произведения нескольких современных авторов в школьную программу по литературе. Его слова приводит РИА Новости.

Степашин назвал Захара Прилепина и Юрия Полякова авторами, которых стоит изучать в рамках школьного образования.

«Я рекомендовал бы произведения Прилепина: у него потрясающая книга "Шолохов. Незаконный". "Обитель" — сильнейшая книга о Соловках. Также назвал бы Дмитрия Филиппова, Юрия Полякова, некоторые произведения Проханова», — сообщил он.

Ранее Сергей Степашин высказался об уехавших из страны на фоне специальной военной операции (СВО) артистах. По его словам, у некоторых релокантов еще есть шанс вернуться в Россию.

