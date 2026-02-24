Уехавшим из России артистам назвали условие для возвращения

Сергей Степашин: В Россию вернутся релоканты, которые не поливали грязью страну

Бывший председатель Правительства России Сергей Степашин высказался об уехавших из страны на фоне специальной военной операции (СВО) артистах. Его слова передает ТАСС.

По словам экс-премьера, для творческих личностей из числа релокантов все еще есть путь назад, если они «не поливали свою страну грязью». Однако писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (оба признаны Минюстом РФ иноагентами, включены в перечень террористов и экстремистов) вряд ли вернутся.

«Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. Остальные — а чего не приехать?» — высказался Степашин.

Также политик выразил недоумение по поводу ситуации с актрисой театра и кино Чулпан Хаматовой, которую до сих пор не признали иностранным агентом, несмотря на ее отъезд из страны и публичную риторику. «Не понимаю, зачем она уехала. Замечательная актриса, создала фонд, Путин ей серьезно помогал, она к нему ездила на встречу. Ну некрасиво», — добавил он.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал лишать российского гражданства артистов, покинувших страну. Парламентарий высказался о том, что следует делать, если звезды, находящиеся в статусе иноагентов, захотят вернуться обратно в РФ.