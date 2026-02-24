Реклама

Уехавшим из России артистам назвали условие для возвращения

Сергей Степашин: В Россию вернутся релоканты, которые не поливали грязью страну
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Бывший председатель Правительства России Сергей Степашин высказался об уехавших из страны на фоне специальной военной операции (СВО) артистах. Его слова передает ТАСС.

По словам экс-премьера, для творческих личностей из числа релокантов все еще есть путь назад, если они «не поливали свою страну грязью». Однако писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (оба признаны Минюстом РФ иноагентами, включены в перечень террористов и экстремистов) вряд ли вернутся.

«Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. Остальные — а чего не приехать?» — высказался Степашин.

Также политик выразил недоумение по поводу ситуации с актрисой театра и кино Чулпан Хаматовой, которую до сих пор не признали иностранным агентом, несмотря на ее отъезд из страны и публичную риторику. «Не понимаю, зачем она уехала. Замечательная актриса, создала фонд, Путин ей серьезно помогал, она к нему ездила на встречу. Ну некрасиво», — добавил он.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал лишать российского гражданства артистов, покинувших страну. Парламентарий высказался о том, что следует делать, если звезды, находящиеся в статусе иноагентов, захотят вернуться обратно в РФ.

