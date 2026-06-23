Самая популярная криптовалюта начала дешеветь на фоне переговоров США и Ирана

Дашдемир: Неопределенность вокруг переговоров заставляет сократить вложения в биткоин

Неопределенность вокруг переговоров США и Ирана заставляет инвесторов сокращать вложения в криптовалюты. Поэтому биткоин в последнее время начал дешеветь, заявил экс-аналитик Центробанка Турции Онур Дашдемир, его слова приводит РИА Новости.

Достигнув рекордного уровня на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа (на максимуме цена криптовалюты взлетала до 126 198,07 доллара), токен начал стремительно дешеветь. В начале июня его стоимость падала до 61 335,75 доллара. Позднее биткоин опускался до отметки около 59 тысяч долларов, достигнув минимального уровня почти за два года.

Геополитическая напряженность и противоречивые сигналы вокруг переговоров усиливают осторожность инвесторов и они реже вкладываются в рискованные активы, даже в самую популярную криптовалюту, пояснил Дашдемир.

Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации, так как любые признаки эскалации конфликта на Ближнем Востоке способны усилить спрос на традиционные защитные активы. Дальнейшая динамика биткоина будет во многом зависеть от геополитической обстановки и готовности инвесторов возвращаться к более рискованным инструментам, добавил аналитик.

В начале апреля экономист Алексей Мокров призвал россиян с осторожностью инвестировать в криптовалюты, так как это сопряжено с огромным количеством рисков. И речь идет не о цифровой природе данного инструмента, а о том, что наивность начинающего инвестора может стоить ему очень дорого. Криптовалюта — это высокорисковый актив, с которым никто не дает никаких гарантий.