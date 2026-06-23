Швырнувший православную икону на пол машины юный россиянин пойдет под суд

В Красноярске швырнувший икону на пол машины юноша признал вину и пойдет под суд

В Красноярске швырнувший православную икону на пол машины 19-летний местный житель пойдет под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

Юноша обвиняется по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Свою вину он признал. Все материалы передадут в прокуратуру, а потом направят в суд.

По данным следствия, 30 марта фигурант снял видео, на котором нецензурно выражался в адрес иконы с одним из православных святых, а потом кинул ее на пол машины. Эту видеозапись он опубликовал в социальных сетях.

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