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20:19, 23 июня 2026Экономика

Смерчи обрушатся на несколько регионов России

Ученый Шихов: В ближайшие дни смерчи могут обрушиться на Свердловскую и Тюменскую области
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В ближайшие дни смерчи могут обрушиться на Свердловскую и Тюменскую области, а также на Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Об опасном явлении предупредил жителей нескольких регионов России профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов, его слова передает РИА Новости.

Ученый отметил, что риск возникновения вихрей сохраняется для регионов Зауралья — востока Свердловской области, Тюменской области и ХМАО. «Еще возможно в конце недели также в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга», — уточнил Шихов.

В понедельник, 22 июня, смерчи обрушились на Свердловскую область. Мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества тысячи россиян. На записях, снятых очевидцами, можно было увидеть, как движущаяся воронка внушительного размера поднимается к небу, подняв в воздух большое количество мусора.

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