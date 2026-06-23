Сотрудница ресторана плюнула в еду клиентки и заразила ее герпесом

В США менеджер сетевого ресторана плюнула в сэндвич, чтобы заразить клиентку герпесом

В США сотрудница ресторана быстрого питания плюнула в еду клиентки, и та заразилась герпесом. Об этом сообщает New York Post.

Бывшего менеджера сетевого ресторана Arby's в Брокен-Боу, штат Оклахома, Аманду Хендрикс обвинили в отравлении клиентки с намерением нанести вред. По версии следствия, она плюнула в сэндвич, который поздно ночью заказала через окно выдачи Дженника Черч. 38-летняя Черч подала иск против Хендрикс, сети ресторанов и управляющей компании, утверждая, что после сэндвича у нее диагностировали вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1).

Полиция получила ордер на изучение записей с камер наблюдения. На видео видно, как Хендрикс наклоняет голову над мясом для сэндвича, предположительно, чтобы плюнуть на него. Первоначально поводом для расследования стала жалоба другого сотрудника, а также тот факт, что менеджер хвасталась своим поступком перед знакомыми.

Черч рассказала, что заказ готовили необычно долго. «Я любила Arby's — но больше нет», — сказала она журналистам. После еды у нее во рту появились болезненные язвы. Она также поделилась сэндвичами со свекровью и свекром. Патриция Доллахайт, мать мужа Черч, рассказала, что теперь не может поцеловать сына, а вся семья живет в страхе перед возможным заражением. Адвокат семьи заявил, что потрясен: сотрудники видели, как менеджер плюет в еду, но не остановили ее, позволив передать заказ клиентке.

Ранее сообщалось, что студенты инженерного колледжа в Индии стали жертвами массового отравления после обеда в столовой. Причиной стала мертвая змея в еде.

