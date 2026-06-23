Стало известно о смерти отдыхавшего на музыкальном фестивале россиянина

В Екатеринбурге молодой человек не выжил во время музыкального фестиваля

В Екатеринбурге молодой человек не выжил во время фестиваля «Ночь музыки». О смерти россиянина стало известно порталу Е1.ru.

По данным издания, труп отдыхавшего на мероприятии обнаружили в реке Исеть.

Предварительно, молодой человек перебрал с алкоголем и нырнул в водоем. Его смогли достать и оказать необходимую помощь.

Затем он вновь оказался в реке, однако на этот раз уже не смог выбраться. Россиянина искали весь следующий день, на четвертый день тело всплыло из реки в центре Екатеринбурга.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что 21-летняя девушка упала в Москву-реку и едва не погибла. Тогда горожанку, которая барахталась в ледяной воде в 150 метрах от берега в районе Крылатского моста, вытащили спасатели. Девушку доставили в больницу.