21-летняя девушка упала в Москву-реку и едва не погибла

21-летняя девушка упала с моста в Москву-реку и едва не погибла. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, горожанку, которая барахталась в ледяной воде в 150 метрах от берега в районе Крылатского моста, вытащили спасатели.

Как девушка оказалась в водоеме, точно выяснить не удалось. Предположительно, она случайно рухнула с моста. Ее отправили в больницу.

До этого сообщалось, что в районе Раменки на западе Москвы мужчина залез в реку и не выжил.

Прохожие заметили, что горожанин сидел в водоеме и трясся от холода в районе Минской улицы. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики не смогли ему помочь.

