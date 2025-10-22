Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 22 октября 2025Россия

Москвич залез в реку и не выжил

В Раменках на западе Москвы мужчина залез в реку и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В районе Раменки на западе Москвы мужчина залез в реку и не выжил. Об этом стало известно агентству «Москва».

Прохожие заметили, что горожанин сидел в водоеме и трясся от холода в районе Минской улицы. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики не смогли реанимировать москвича. По факту случившегося полиция начала проверку.

До этого сообщалось, что мужчина неделю дрейфовал по Охотскому морю на бочке из-под солярки, поскольку хотел спасти топливо.

Еще раньше в Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал с мертвым братом на сломанной моторной лодке по реке Чулым. Выжившего россиянина передали медикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр финансов России анонсировал масштабную индексацию зарплат и пенсий. Кого она коснется?

    Подсчитана стоимость подготовки авто к зиме

    В России жестко отреагировали на заявление Польши о подрыве «Дружбы»

    В Госдуме высказались о возможности запрета в России WhatsApp и Telegram

    Российский адвокат оказался в СИЗО за помощь террористам

    В российских сосисках нашли перчатки

    Женщина едва не стала жертвой ската-хвостокола в Подмосковье

    Осужденный на 13 лет экс-замглавы Минобороны Иванов захотел на СВО

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Названы российские города с самыми большими скидками на аренду жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости