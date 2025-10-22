Москвич залез в реку и не выжил

В Раменках на западе Москвы мужчина залез в реку и не выжил

В районе Раменки на западе Москвы мужчина залез в реку и не выжил. Об этом стало известно агентству «Москва».

Прохожие заметили, что горожанин сидел в водоеме и трясся от холода в районе Минской улицы. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики не смогли реанимировать москвича. По факту случившегося полиция начала проверку.

До этого сообщалось, что мужчина неделю дрейфовал по Охотскому морю на бочке из-под солярки, поскольку хотел спасти топливо.

Еще раньше в Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал с мертвым братом на сломанной моторной лодке по реке Чулым. Выжившего россиянина передали медикам.