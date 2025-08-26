Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 26 августа 2025Россия

Россиянин несколько дней дрейфовал с мертвым братом по реке на сломанной лодке

В Красноярском крае рыбак дрейфовал по реке на сломанной лодке с мертвым братом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница КГКУ «Спасатель» во «ВКонтакте»

В Красноярском крае рыбак несколько дней с мертвым братом дрейфовал по реке Чулым на сломанной моторной лодке. Об этом пишет сообщил КГКУ «Спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, россияне отправились на рыбалку около четырех дней назад. Мужчины регулярно связывались с родными, однако через некоторое время один из них сообщил о смерти брата его сыну, после чего тот обратился в экстренную службу. Кроме того, у лодки вышел из строя мотор, из-за чего не получалось причалить к берегу.

В результате спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда перехватили судно, когда оно дрейфовало в сторону деревни Ершово. Выжившего мужчину и тело его брата передали полицейским. Причина смерти рыбака не уточняется.

Ранее сообщалось о смерти двух человек в ходе водной прогулки в Красноярском крае. Как выяснилось, мужчины перевернулись на самодельной аэролодке неподалеку от озера Пясино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Курьер спас женщину благодаря кровавому посланию на подушке

    Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Бастрыкина

    В Москве электричка переехала переходившую пути девушку

    Безопасность MAX усилили

    Зеленский анонсировал новые встречи по гарантиям безопасности

    Двое россиян расправились с неприятелями из-за испорченной машины

    Вучич сердечно поговорил с Лавровым

    Звезда «Операции "Ы"» рассказала о своем состоянии после вызова скорой

    Застрявшая в горах россиянка оказалась рядом с не выжившим 10 лет назад альпинистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости