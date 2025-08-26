Россиянин несколько дней дрейфовал с мертвым братом по реке на сломанной лодке

В Красноярском крае рыбак несколько дней с мертвым братом дрейфовал по реке Чулым на сломанной моторной лодке. Об этом пишет сообщил КГКУ «Спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, россияне отправились на рыбалку около четырех дней назад. Мужчины регулярно связывались с родными, однако через некоторое время один из них сообщил о смерти брата его сыну, после чего тот обратился в экстренную службу. Кроме того, у лодки вышел из строя мотор, из-за чего не получалось причалить к берегу.

В результате спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда перехватили судно, когда оно дрейфовало в сторону деревни Ершово. Выжившего мужчину и тело его брата передали полицейским. Причина смерти рыбака не уточняется.

Ранее сообщалось о смерти двух человек в ходе водной прогулки в Красноярском крае. Как выяснилось, мужчины перевернулись на самодельной аэролодке неподалеку от озера Пясино.

