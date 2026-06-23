Странную активность пропавшей с мужем и ребенком Ирины Усольцевой объяснили

Пропавшая с мужем и ребенком Усольцева не смогла выложить фото из-за отсутствия связи

Пропавшая с мужем и ребенком в тайге Красноярского края Ирина Усольцева не опубликовала ни одной фотографии с Кутурчинского Белогорья, несмотря на то что активно вела свой блог. Причину такой странной активности объяснили корреспонденты aif.ru.

По словам журналистов, выложить фотографии Ирине не удалось из-за почти полного отсутствия связи рядом с поселком Кутурчин.

Известно, что Усольцевы останавливались в районе живописной «Минской петли». Местная жительница рассказала корреспондентам, что Ирина даже просила сфотографировать их семью на смотровой площадке. Кадры в итоге так и не попали в сеть, так как семья спустя день исчезла.

Ирина и Сергей Усольцевы с дочерью-дошкольницей пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала целых три остановки. Так, во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.