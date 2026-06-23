Трампа застали с тюбиком клея

NYT: Трамп украшал Овальный кабинет позолотой с помощью тюбика суперклея

Президент США Дональд Трамп лично украшал Овальный кабинет позолотой с помощью тюбика суперклея. Об этом говорится в книге американских журналистов из The New York Times (NYT) Мэгги Хаберман и Джонатана Свона под названием «Смена режима: внутри имперского президентства Дональда Трампа».

«В книге "Смена режима" описывается "самый могущественный президент в нашей жизни" — лидер, действующий "на основе обид и инстинктов", которого по крайней мере однажды можно было застать за украшением Белого дома с тюбиком суперклея», — говорится в статье с выдержками из книги.

Речь идет о ситуации, когда пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт вошла в Овальный кабинет и увидела, как Трамп с тюбиком суперклея в руках приклеивает к мраморному камину позолоченные декоративные элементы.

«Поскольку было известно, что он предпочитал собственные эстетические работы чужим, вид президента, выдавливающего клей на позолоченные элементы и самостоятельно прикрепляющего их к стене, никого из его ближайшего окружения не удивил», — пишут авторы книги.

Ранее Трамп похвастался золотыми занавесками в Белом доме во время церемонии вручения медали Почета американским военным.