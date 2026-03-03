Реклама

Экономика
12:11, 3 марта 2026

Трамп похвастался золотыми занавесками во время награждения военных

Трамп похвастался золотыми занавесками в Белом доме во время награждения военных
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп похвастался золотыми занавесками в Белом доме во время церемонии вручения медали Почета американским военным. Об этом пишет газета Mother Jones.

Во время торжественного мероприятия в Белом доме Трамп упомянул реновацию. Он указал на занавески и отметил, что в скором времени здание приобретет новый вид и станет очень красивым.

«Видите эти занавески? Если их снять, покажется очень глубокая дыра. Но примерно через полтора года вы увидите очень красивое здание, а здесь — вход в него. Вообще-то, занавески выглядят хорошо. Я думаю, что оставлю их, и сэкономлю деньги на дверях. Все равно лучше уже не получится», — рассказал Трамп. Он добавил, что выбрал занавески во время своего первого срока.

«Мне всегда нравилось золото», — отметил президент. По его словам, после реновации помещение, в котором прошла церемония, превратится в «самую красивую бальную комнату в мире».

Ранее востоковед Иван Бочаров предположил, что конфликт между США и Ираном окажется затяжным и более жестоким, чем Двенадцатидневная война 2025 года. По его словам, можно выделить два сценария развития событий.

