Два сценария войны США и Ирана описали

Востоковед Бочаров: Война США и Ирана скорее всего станет затяжным конфликтом

Война США и Ирана скорее всего станет затяжным конфликтом и будет более жестокой, чем Двенадцатидневная война 2025 года. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По словам эксперта, на данный момент можно выделить два сценария конфликта. В одном случае США и Израиль наносят Ирану серьезный ущерб в первые дни, но затем операция сворачивается. Однако более вероятно, что Иран втягивает своих противников в изматывающее противостояние.

«В отличие от Двенадцатидневной войны сейчас значительно выше уровень неопределенности. Иран потерял часть руководства и практически сразу перешел к эскалации — начал бомбить американские военные базы в регионе», — описывает востоковед происходящее.

Ранее Иван Бочаров описал значение войны США и Ирана для России. По его словам, она несет издержки, хотя Москва может получить краткосрочную выгоду.