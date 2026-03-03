Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:00, 3 марта 2026МирЭксклюзив

Два сценария войны США и Ирана описали

Востоковед Бочаров: Война США и Ирана скорее всего станет затяжным конфликтом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Война США и Ирана скорее всего станет затяжным конфликтом и будет более жестокой, чем Двенадцатидневная война 2025 года. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По словам эксперта, на данный момент можно выделить два сценария конфликта. В одном случае США и Израиль наносят Ирану серьезный ущерб в первые дни, но затем операция сворачивается. Однако более вероятно, что Иран втягивает своих противников в изматывающее противостояние.

«В отличие от Двенадцатидневной войны сейчас значительно выше уровень неопределенности. Иран потерял часть руководства и практически сразу перешел к эскалации — начал бомбить американские военные базы в регионе», — описывает востоковед происходящее.

Ранее Иван Бочаров описал значение войны США и Ирана для России. По его словам, она несет издержки, хотя Москва может получить краткосрочную выгоду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

    Расчеты российских «Градов» накрыли позиции ВСУ

    Наркоторговца с килограммами запрещенных веществ и патронами задержали в России

    Порномодель-девственница заработала вчетверо больше переспавшей с тысячей мужчин Бонни Блю

    Два сценария войны США и Ирана описали

    С российской кризисной отрасли решили собрать еще миллиарды рублей

    Одна стратегия США в Иране пошла не по плану

    Крупнейший производитель труб в России начал останавливать работу

    Антироссийские санкции привели к расколу в ЕС

    Раскрыты данные об атаке ВСУ на регионы России на фоне слов Зеленского о нехватке оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok