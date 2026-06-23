В 40 регионах России запретили продажу алкоголя 27 июня из-за проведения выпускных

В связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров, которые пройдут 27 июня, в 40 регионах России будет запрещена продажа алкоголя. Об этом со ссылкой на региональные законодательные акты сообщает РИА Новости.

Празднование Дня молодежи приходится на последнюю субботу июня. Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести выпускные именно в этот день, поэтому каждый второй регион принял решение ограничить продажу спиртного. Соответствующие запреты вводятся в Башкортостане, Республиках Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях.

Помимо указанных областей, алкоголь нельзя будет приобрести в Ненецком и Чукотском АО, ЯНАО, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народной республиках, а также в Санкт-Петербурге.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле (РАТК) констатировали, что в мае 2026-го продажи алкоголя в России упали на 6 процентов после роста в марте и апреле. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский допустил, что продажи падают, так как на рынке усиливается потребительский пессимизм: россияне стали внимательнее относиться к расходам, и спиртное — первая категория, чтобы урезать траты.