Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 23 июня 2026Бывший СССР

В Белоруссии раскрыли реакцию Лукашенко на ультиматум Зеленского

Глава Гомельской области Крупко передал просьбу Лукашенко не беспокоиться из-за ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service of President of the Republic of Belarus / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил жителей приграничной Гомельской области не волноваться из-за угроз президента Украины Владимира Зеленского ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории республики. С таким заявлением выступил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко после встречи с белорусским лидером, передает БелТА.

«Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан», — подчеркнул глава региона.

Крупко в ходе встречи с Лукашенко передал обеспокоенность жителей Гомельской области ультиматумом Зеленского и возможными ударами ВСУ по приграничным районам, подчеркнув, что на границе ведется постоянная работа по организации безопасности. Чиновник назвал ситуацию сложной, но контролируемой.

Данное заявление является первой реакцией белорусского лидера на выдвинутый Зеленским ультиматум и угрозы ударов по территории республики.

19 июня Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Стало известно о планах народного артиста Ножкина посетить Курск незадолго до смерти

    В МИД России сделали заявление о переговорах с ЕС

    Бывший волейболист сборной России пригрозил жене расправой

    Путин напомнил о миссии участников СВО

    Зеленский отказался ехать в Польшу из-за конфликта с Варшавой

    Путин сделал заявление о российской ядерной триаде

    Пассажир московского метро достал пистолет после неосторожного движения женщины

    Путин назвал главную составляющую успеха СВО

    В России указали на смену риторики Германии в отношении конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok