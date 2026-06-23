В Белоруссии раскрыли реакцию Лукашенко на ультиматум Зеленского

Глава Гомельской области Крупко передал просьбу Лукашенко не беспокоиться из-за ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил жителей приграничной Гомельской области не волноваться из-за угроз президента Украины Владимира Зеленского ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории республики. С таким заявлением выступил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко после встречи с белорусским лидером, передает БелТА.

«Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан», — подчеркнул глава региона.

Крупко в ходе встречи с Лукашенко передал обеспокоенность жителей Гомельской области ультиматумом Зеленского и возможными ударами ВСУ по приграничным районам, подчеркнув, что на границе ведется постоянная работа по организации безопасности. Чиновник назвал ситуацию сложной, но контролируемой.

Данное заявление является первой реакцией белорусского лидера на выдвинутый Зеленским ультиматум и угрозы ударов по территории республики.

19 июня Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».