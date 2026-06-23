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21:19, 23 июня 2026Мир

В Финляндии назвали истинную цель переговоров ЕС с Россией

Мема: ЕС словами о переговорах с Россией пытается выиграть время для Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) словами о переговорах с Россией пытается выиграть время для Украины. Истинную цель переговоров назвал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

По его словам, ЕС утверждает, что Россия не подает сигналов о готовности диалогу, хотя слова российского президента Владимира Путина говорят об обратном. Мема подчеркнул, что стремление Брюсселя к переговорам является хорошим сигналом, но истинные намерения европейских лидеров остаются неясными.

«Европа, вероятно, не готова к полному развалу Украины и сейчас пытается выиграть время с помощью переговоров, надеясь заморозить конфликт на этом этапе», — считает политик.

Ранее Путин назвал основу для переговоров с Украиной. Он отметил, что это реалии на земле и договоренности, достигнутые в Стамбуле и в Анкоридже. В этом плане, продолжил глава государства, Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей.

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