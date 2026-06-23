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12:50, 23 июня 2026Бывший СССР

В Кривом Роге сообщили о повреждении инфраструктуры после ракетного удара

Глава Днепропетровской ОВА Ганжа: ВС РФ ударили по инфраструктуре в Кривом Роге
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

В Кривом Роге после ракетного удара российских войск повреждена промышленная инфраструктура. Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа.

«Противник нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадала промышленная инфраструктура», — говорится в публикации.

Какие именно объекты были повреждены в результате атаки, не уточняется.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска усилили давление на Вооруженные силы Украины у Красного Лимана. По его словам, Вооруженные силы России за прошедшие выходные активизировали действия в населенном пункте и заняли новые позиции.

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