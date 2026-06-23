В Польше отреагировали на лишение Зеленского награды из-за героизации нацизма

Туск отказался поддержать решение Навроцкого лишить Зеленского награды

Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался поддержать решение президента страны Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского награды в связи с героизацией нацизма. Об этом он заявил на открытии заседания кабмина Польши, передает РИА Новости.

По словам польского чиновника, Польша столкнулась с неудачными решениями, включая присвоение имени «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) и последующую реакцию, которая привела к лишению орденов, а затем их возвращению.

«Я не буду в этом участвовать никоим образом», — отметил он.

Ранее лидер Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. В видеообращении польский политик рассказал, что президент обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды.