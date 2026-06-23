Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:35, 23 июня 2026Мир

В Польше отреагировали на лишение Зеленского награды из-за героизации нацизма

Туск отказался поддержать решение Навроцкого лишить Зеленского награды
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Laia Ros / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался поддержать решение президента страны Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского награды в связи с героизацией нацизма. Об этом он заявил на открытии заседания кабмина Польши, передает РИА Новости.

По словам польского чиновника, Польша столкнулась с неудачными решениями, включая присвоение имени «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) и последующую реакцию, которая привела к лишению орденов, а затем их возвращению.

«Я не буду в этом участвовать никоим образом», — отметил он.

Ранее лидер Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. В видеообращении польский политик рассказал, что президент обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина. Он захотел воссоединения с Великой Россией

    Приграничный регион Украины стали защищать от атак БПЛА одним способом

    Сотрудницы российского банка тайно украли тысячи золотых монет на два миллиарда рублей

    Путин раскрыл обстановку для Киева в зоне СВО

    Арестованного в Турции за домогательства российского туриста оправдали

    На Западе прокомментировали конфликт между Польшей и Украиной

    Многомиллионная авария произошла у Дома Правительства в Москве

    Популярная ягода оказалась полезна для памяти и внимания

    Вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» возник рано

    Ползущая по стене дома змея напугала москвичку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok