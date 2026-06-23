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19:44, 23 июня 2026Интернет и СМИ

В Польше заговорили об отношениях с Россией на фоне скандала с Украиной

Mysl Polska: Польша должна наладить отношения с Россией для противостояния Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konoplytska / Shutterstock / Fotodom  

Польша должна наладить отношения с Россией для противостояния Украине на фоне скандала, связанного с решением украинского лидера Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает издание Mysl Polska.

«Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», — говорится в материале.

Отмечается, что Польша обязана восстановить отношения с Россией. «Речь идет о восстановлении элементарных отношений и прекращении абсурдных и не имеющих никакого практического смысла жестов враждебности», — заключили авторы публикации.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Европейский союз не хочет урегулировать конфликт на Украине. По словам замминистра, политики в Европейском союзе «бьют себя в грудь» и кричат, что Европа должна обязательно быть за столом переговоров. Он подчеркнул, что это нескончаемый процесс, который показывает, что на самом деле нет никакого желания достичь мира на Украине.

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