В Польше заговорили об отношениях с Россией на фоне скандала с Украиной

Mysl Polska: Польша должна наладить отношения с Россией для противостояния Украине

Польша должна наладить отношения с Россией для противостояния Украине на фоне скандала, связанного с решением украинского лидера Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает издание Mysl Polska.

«Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», — говорится в материале.

Отмечается, что Польша обязана восстановить отношения с Россией. «Речь идет о восстановлении элементарных отношений и прекращении абсурдных и не имеющих никакого практического смысла жестов враждебности», — заключили авторы публикации.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Европейский союз не хочет урегулировать конфликт на Украине. По словам замминистра, политики в Европейском союзе «бьют себя в грудь» и кричат, что Европа должна обязательно быть за столом переговоров. Он подчеркнул, что это нескончаемый процесс, который показывает, что на самом деле нет никакого желания достичь мира на Украине.