В России осудят переводившего деньги на родину украинца

В Краснодарском крае осудят гражданина Украины за шпионаж

В Краснодарском крае осудят гражданина Украины за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности — финансирование терроризма»), 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») и 276 («Шпионаж») УК РФ.

По данным следствия, в период с 5 февраля по 10 июня 2024 года 62-летний украинец, находясь в Новороссийске, совершил пять переводов на сумму более 186 тысяч рублей одному из командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также 14 октября того же года он перевел свыше 279 тысяч рублей представителям украинской военно-технологической компании для совершения терактов на территории РФ.

Мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции (СВО), передал террористической организации сведения о расположении объектов топливно-энергетического комплекса в Туапсе для нанесения противником огневого поражения.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что общавшийся со спецслужбами иностранец получил в России 18 лет колонии.