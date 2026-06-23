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12:08, 23 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на угрозу Киева отказаться от мирных переговоров

Депутат Колесник: Заявляя об отказе от переговоров, Киев занимается шантажом
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заявление постпреда Украины при ООН Андрея Мельника о том, что Киев может отказаться от переговоров и продолжить боевые действия — шантаж, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что мировое сообщество закрывает на это глаза и напомнил, что Украина никогда и не собиралась соблюдать мир.

«Украина занимается шантажом. Это нормально — шантажирует Совет Безопасности. Мировое сообщество закрывает на это глаза, особенно европейцы», — заявил депутат.

По его словам, судя по действиям Киева, прекращать боевые действия Украина не планировала. Массированные налеты дронов на российскую территорию не прекращаются по сей день, указал Колесник.

«Сейчас ВСУ — это не слабая армия, и когда она ударит по Европе, Россия помогать не станет. За что боролись, на то и напоролись», — добавил парламентарий.

Ранее Мельник заявил, что Киев готов отказаться от перемирия по линии фронта в рамках урегулирования конфликта на Украине и продолжить боевые действия. Мельник назвал прекращение огня по фактической линии боевого столкновения «уже большим компромиссом» со стороны Киева и заявил, что власти страны «не бесконечно» готовы к прямым переговорам с Москвой.

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