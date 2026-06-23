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12:43, 23 июня 2026Россия

В России предложили ввести уголовную ответственность за одно действие с участниками СВО

Новиков предложил ввести уголовную ответственность за фиктивные браки с участниками СВО
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России предложили ввести уголовную ответственность за одно действие с участниками специальной военной операции (СВО). Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков в беседе с «Абзацем» пояснил, что речь идет о фиктивных браках с бойцами ради последующих денежных выплат.

По мнению депутата, практика заключения фиктивных браков с военнослужащими приобрела системный характер. Действующее законодательство квалифицирует подобное как мошенничество, однако только после фактического хищения имущества или получения выплат. В связи с этим профильные органы лишены инструмента превентивного воздействия, убежден Новиков.

«Ответственность должна быть градуированной. Для посредника — ограничение свободы или исправительные работы. Для организатора группы, который превращает смерть военного в источник дохода, — лишение свободы на срок до 10–15 лет. Обязательно — конфискация имущества, полученного преступным путем, и лишение права на получение любых государственных выплат в будущем», — поделился парламентарий.

Ранее в Волгограде мать потребовала признать фиктивным брак без вести пропавшего на СВО сына.

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