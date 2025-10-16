Россиянка потребовала признать фиктивным брак без вести пропавшего на СВО сына

В Волгограде мать потребовала признать фиктивным брак пропавшего на СВО сына

В Волгограде мать потребовала признать фиктивным брак сына, без вести пропавшего на специальной военной операции (СВО). Россиянка отметила, что молодой человек женился на однокласснице за несколько дней до ухода на фронт. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Женщина поделилась, что ее сын встречался с девушкой еще в школе. После их пути разошлись. Как утверждает родительница, избранница молодого человека часто попадала в неприятные истории, из которых ее приходилось им выручать.

После школы судьбы юноши и девушки снова пересеклись. По словам матери, роман продлился три дня, а сын знал, что возлюбленная встречается с другими. Однако спустя девять месяцев россиянка родила мальчика.

Родительница вместе с мужем были против, чтобы пара узаконила отношения. По ее версии, ребенок мог быть не от ее сына. Кроме того, по словам горожанки, сама девушка не раз говорила молодому человеку, что тот не является отцом.

Когда житель Волгограда принял решение подписать контракт с Минобороны, поведение девушки резко переменилось. «Она как узнала, что он уезжает на СВО, то начала обрабатывать его и притащила в ЗАГС, там же и вписал ребенка. Там же она ему сразу начала божиться, что и ребенок, оказывается, был его», — пояснила мать.

Затем девушка, по словам матери, начала требовать переводить выплаты ей на карту якобы для ухода за общим сыном. В один момент военный отказался помогать материально, после этого ему начали поступать угрозы от родственников жены. Спустя некоторое время он пропал в Донецкой народной республике.

Мать девушки рассказала иную версию событий. По ее словам, молодой человек издевался над ее дочерью, жил в их квартире и почти не общался с родственниками. По словам женщины, отношения в паре были деструктивными. Мальчик — копия военного, отметила горожанка. Она также подчеркнула, что ее дочь хотела развестись с мужем, когда тот уже был на фронте.

