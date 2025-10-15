Россия
10:43, 15 октября 2025

Россиянка заявила о похищении цыганами сына и принудительной отправке на СВО

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ивановской области мать заявила о похищении цыганами сына и его принудительной отправке на специальную военную операцию (СВО). Об этом россиянка сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Женщина отметила, что ее 48-летний сын в сентябре вернулся домой с вахты из Московской области. Как утверждает родительница, 12 сентября он выпивал у друзей.

В тот вечер возле дома товарищей остановилась машина, оттуда вышел цыган и предложил мужчинам заработать 300 тысяч рублей. Сын жительницы Ивановской области согласился получить легкие деньги и уехал вместе с незнакомцем.

На связь с близкими мужчина вышел только в октябре. Он рассказал, что попал в 36-ю мотострелковую дивизию в Ростовской области. До этого, как указал пропавший, его на протяжении месяца силой удерживали в Ульяновске. Там же его заставили подписать контракт с Минобороны.

Кроме того, новые знакомые отняли у мужчины банковскую карту, на которую поступили выплаты.

Мать не понимает, как такое могло произойти, поскольку военный билет сына хранится у нее. Она написала заявление в полицию и обратилась в Следственный комитет России. В военкомате женщине разъяснили, что на территории Ивановской области действуют мошенники, которые увозят мужчин.

Ранее жительница Ульяновской области фиктивно вышла замуж за 60-летнего бойца спецоперации ради денежных выплат.

    Все новости