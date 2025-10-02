Россия
Россиянка фиктивно вышла замуж за бойца СВО ради выплат

Жительница Ульяновской области вышла замуж за 60-летнего бойца СВО ради выплат
Анна Щербакова
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Жительница Ульяновской области фиктивно вышла замуж за 60-летнего бойца специальной военной операции (СВО) ради получения выплат. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Адвокат Максим Гребенюк рассказал изданию, что россиянин добровольно присоединился к боевым действиям на Украине в декабре 2024 года. В мае 2025 года он получил смертельное ранение.

Когда сын павшего участника спецоперации обратился в администрацию села Чамзинка, то ему рассказали, что родитель до ухода на фронт женился на 38-летней женщине.

Сын утверждает, что отец об этом никому не говорил, а с избранницей, на которой женился, до брака знаком не был. По словам юриста, погибший участник СВО и его супруга никогда не жили вместе. Есть вероятность, что свидетельство о браке фальшивое, так как в момент регистрации мужчина был на Украине, разъяснил Гребенюк.

В сентябре прошли похороны мужчины, проститься его жена по документам не приехала. Однако спустя день она подала заявление в военкомат на выплаты, предусмотренные ей как вдове.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае вдову участника СВО лишили выплат из-за ошибки в документах.

