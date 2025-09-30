В Забайкальском крае вдову участника СВО лишили выплат из-за ошибки в документах

В Забайкальском крае вдову участника специальной военной операции (СВО) на Украине лишили выплат из-за одной ошибки в документах. Об этом случае сообщили в Забайкальском районном суде, рассматривавшем иск россиянки.

Как следует из материалов дела, в медицинском свидетельстве было указано, что мужчины не стало 24 апреля 2024 года. При этом в свидетельстве о смерти была указана другая дата — 21 апреля 2024-го.

Несоответствие в документах стало препятствием для получения выплат вдовой. По запросу суда командир войсковой части подтвердил факт наличия ошибки в документах. Суд постановил ее исправить для дальнейшего начисления выплат супруге военнослужащего.

Ранее в Самарской области жена участника СВО осталась без выплат из-за ошибки в документах. В частности, в бумагах были неверно указаны персональные данные его родителей.