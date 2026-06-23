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Силовые структуры
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12:52, 23 июня 2026Силовые структуры

В российском регионе раскрыт скрывавшийся 40 лет убийца и насильник детей

В КБР мужчина получил 15 лет за совершенное более 40 лет назад убийство и инасилование
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ArtVibe1 / Shutterstock / Fotodom

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) суд приговорил скрывавшегося 40 лет от правосудия за изнасилование дочери жены своего отца мужчину к 15 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина признан виновным по статье 102 УК РСФСР («Умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием (в редакции Закона РСФСР от 25.07.1962»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, все произошло в мае 1984 года. Тогда обвиняемый приехал в Нальчик, чтобы расправиться с новой семьей своего отца. Он дождался, пока отец уйдет из дома, он зашел к нему в квартиру и изрезал ножом его супругу. Затем фигурант изнасиловал 15-летнюю дочь пострадавшей и удушил. После этого он забрал находившиеся у них драгоценности и деньги и скрылся. Правоохранители не смогли тогда доказать причастность обвиняемого к преступлению и следствие было приостановлено.

Теперь криминалисты заново изучили уголовное дело и при помощи молекулярно-генетической экспертизы нашли на вещдоках биологические следы. Установлено, что они принадлежали 69-летнему фигуранту, который на сегодняшний день проживал в другой стране. Его задержали и экстрадировали в Россию.

Ранее сообщалось, что Ставропольский краевой суд приговорил двух мужчин к длительным срокам за жестокую расправу в Пятигорске 20-летней давности.

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