Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:41, 23 июня 2026Экономика

Важнейший драгметалл подешевел до минимума

Биржевая стоимость платины упала до минимума с ноября 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В ходе торгов во вторник, 23 июня, биржевая стоимость платины в моменте упала до минимума с ноября прошлого года. Об удешевлении еще одного важнейшего драгметалла свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки платины опускались до 1621,8 доллара за тройскую унцию. Ближе к 11:30 по московскому времени стоимость драгметалла поднялась до 1631,1 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 2,46 процента.

Платина представляет собой редкий благородный металл, отличающийся высокой температурой плавления и химической стойкостью. Ее активно используют в различных отраслях экономики, включая автомобилестроение, химпромышленность, ювелирное дело, медицину и электронику.

Удешевление платины эксперты связывают со снижением спроса со стороны автопрома, замедлением экономического роста в ряде ведущих стран на фоне энергокризиса, а также укреплением позиций доллара. Последний фактор, отмечают аналитики, уже привел к заметному падению котировок ключевых драгметаллов. Кроме того, на стоимость платины оказывает влияние поступление на глобальный рынок складских запасов. Это способствует наращиванию предложения на фоне ограниченного спроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о тайной просьбе Франции к России

    Холанд предрек поражение сборной Норвегии в матче с Францией на ЧМ-2026

    Лавров сделал заявление о возобновлении переговоров по Украине

    Лавров с иронией ответил на обвинения ЕС в адрес Белоруссии

    Полковник заявил о сорванных планах ВСУ по наступлению на Крым

    Россиянам станет проще пользоваться государственными сервисами за рубежом

    Названа причина возникновения смерчей

    Стоматолог назвал железные причины удалить зуб мудрости

    В Африке заметили российский «Спартак» с китайским W85

    В Минобороны раскрыли подробности боев за Константиновку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok