Важнейший драгметалл подешевел до минимума

Биржевая стоимость платины упала до минимума с ноября 2025 года

В ходе торгов во вторник, 23 июня, биржевая стоимость платины в моменте упала до минимума с ноября прошлого года. Об удешевлении еще одного важнейшего драгметалла свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки платины опускались до 1621,8 доллара за тройскую унцию. Ближе к 11:30 по московскому времени стоимость драгметалла поднялась до 1631,1 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 2,46 процента.

Платина представляет собой редкий благородный металл, отличающийся высокой температурой плавления и химической стойкостью. Ее активно используют в различных отраслях экономики, включая автомобилестроение, химпромышленность, ювелирное дело, медицину и электронику.

Удешевление платины эксперты связывают со снижением спроса со стороны автопрома, замедлением экономического роста в ряде ведущих стран на фоне энергокризиса, а также укреплением позиций доллара. Последний фактор, отмечают аналитики, уже привел к заметному падению котировок ключевых драгметаллов. Кроме того, на стоимость платины оказывает влияние поступление на глобальный рынок складских запасов. Это способствует наращиванию предложения на фоне ограниченного спроса.