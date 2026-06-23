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13:47, 23 июня 2026Наука и техника

Выявлена скрытая опасность повышенного давления

Circulation: Повышенное артериальное давление может вредить здоровью мозга и почек
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kong AP / Shutterstock / Fotodom  

Повышенное артериальное давление может наносить серьезный вред организму задолго до появления инфаркта, инсульта или других заметных симптомов. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, разработавшие систему искусственного интеллекта для выявления скрытых повреждений органов. Результаты опубликованы в журнале Circulation.

Ученые создали алгоритм под названием HyperScore, который оценивает влияние гипертонии сразу на несколько органов. В отличие от традиционного подхода, основанного только на показателях давления, система анализирует сотни параметров, связанных с работой сердца, мозга, почек, сосудов, печени, легких и обмена веществ.

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Для обучения модели специалисты использовали данные более 27 тысяч участников британского проекта UK Biobank, а затем проверили результаты еще на 5,5 тысячи человек из США. Анализ показал, что существуют как минимум шесть различных типов повреждений, связанных с гипертонией. У одних людей заболевание сильнее затрагивает сердце, у других — мозг, почки, сосуды или обмен веществ.

Исследование также показало, что люди с высоким HyperScore чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми осложнениями в будущем, даже если их показатели давления сами по себе не выглядели особенно тревожными. Одним из самых важных признаков скрытого вреда оказались изменения в мозге, обнаруживаемые на МРТ.

По словам авторов работы, новая технология может помочь врачам раньше выявлять пациентов с повышенным риском инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек.

Ранее ученые выяснили, что потребление соков и сладких напитков в детстве повышает риск гипертонии.

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