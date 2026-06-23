Заслуженный артист России спрыгнул с моста в Москве после ссоры с женщиной

Shot: Оперный певец Герман Юкавский спрыгнул с моста на Болотной набережной

Заслуженный артист России, оперный певец и актер Герман Юкавский спрыгнул с моста в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Болотной набережной. По данным источника, Юкавский находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Причиной такого поведения якобы стала ссора с женщиной.

Сообщается, что певец хотел переплыть реку, однако его остановили спасатели. Состояние артиста на данный момент неизвестно, однако, по информации Shot, его планируют отправить в психиатрический диспансер.

Герман Юкавский является солистом Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Покровского. В 2008 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации. В 2010 году исполнитель был номинирован на премию «Золотая маска».

Ранее сообщалось, что актера Тихона Котрелева поместили в психиатрическую больницу. Он известен по ролям в сериалах «Тихий Дон» и «Хирург».