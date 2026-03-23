Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:25, 23 марта 2026Культура

Пропавшего актера «Тихого Дона» нашли в психбольнице

Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Маргарита Назарова»

Актера Тихона Котрелева, известного по ролям в сериалах «Тихий Дон» и «Хирург», поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, решение положить артиста в клинику может быть связано с его алкогольной зависимостью.

Ранее сестра Котрелева рассказала журналистам, что он три дня не выходил на связь с родными, поэтому она решила приехать к нему в квартиру на Гоголевском бульваре. Также женщина сообщила, что 49-летний Тихон страдает от панкреатита, ему был поставлен диагноз «панкреонекроз».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Лолита прокомментировала скандал с депутатом словами «Норрису точно накакать»

    В российском регионе годовалый ребенок не выжил из-за электронных сигарет

    Поставлен вопрос о собственности на OnlyFans

    Во время жестокой расправы пасынок Намина говорил о дьявольщине

    Россия нашла нового покупателя газа

    Путин и Пашинян договорились встретиться

    В российском городе стало опасно дышать

    25-сантиметровая змея заползла в квартиру и напугала москвичей

    «Летающий радар» Saab заметили над Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok