Пропавшего актера «Тихого Дона» нашли в психбольнице

«112»: Актера Тихона Котрелева из «Тихого Дона» поместили в психбольницу

Актера Тихона Котрелева, известного по ролям в сериалах «Тихий Дон» и «Хирург», поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, решение положить артиста в клинику может быть связано с его алкогольной зависимостью.

Ранее сестра Котрелева рассказала журналистам, что он три дня не выходил на связь с родными, поэтому она решила приехать к нему в квартиру на Гоголевском бульваре. Также женщина сообщила, что 49-летний Тихон страдает от панкреатита, ему был поставлен диагноз «панкреонекроз».